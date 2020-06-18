شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مطار جدة يستقبل 3 رحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأربعاء، 3 رحلات قادمة من لوس أنجلوس وعمان والقاهرة.

وقال المطار إن هذه الرحلات تأتي ضمن الرحلات المخصصة للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

Advertisements