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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مطار جدة يستقبل 3 رحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأربعاء، 3 رحلات قادمة من لوس أنجلوس وعمان والقاهرة.
وقال المطار إن هذه الرحلات تأتي ضمن الرحلات المخصصة للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة.
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