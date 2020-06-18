الجهات الأمنية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية بمحافظة الوجه

للتأكد من الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

كثّفت الجهات الأمنية بمحافظة الوجه، اليوم الأربعاء، جولاتها لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية. كما استهدفت الحملات ضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وشملت الجولة الأمنية الأسواق التجارية والأماكن العامة، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية، فيما ألزمت الجهات المختصة المنشآت التجارية والمحلات بوضع علامات أرضية إرشادية؛ بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر. اقرأ أيضًا: وزير الصحة: الخوف من كورونا قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية

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