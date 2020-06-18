مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1441/10/26 هـ الموافق 2020/06/18 م واس

الأربعاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

05:52ت م

0282



www.spa.gov.sa/2099300 الأربعاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس05:52ت م0282

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.