شاهد..غار حراء في صورته الطبيعية بزمن النبوة بعد تنظيفه

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثقت صور عودة " غار حراء " لصورته الطبيعية في زمن النبوة بعد أن أمر أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتنظيفه من الكتابات والإعتقادات والبدع التي قام بها بعض الزوار.
وخضع " غار حراء " للتنظيف من الكتابات الشركية والبدعية وإزالة التمائم، في الشهر الماضي، ووضع سياج لمنع دخول الجهال.
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