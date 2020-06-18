شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينقذ شجرة طلح معمرة طالتها يد العابثين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أنقذ مواطن في تبوك شجرة طلح معمرة طالتها يد العابثين بالبيئة، من الموت، من خلال تواصله مع قسم الأمن البيئي بـ"رابطة تبوك الخضراء" المهتمة بالبيئة.

وكان المواطن يتنزه ولفت انتباهه وجود شجرة طلح لونها مختلف عن باقي الأشجار، وتأكد أن اللحاء أسفل الطلحة تم إزالته، وأن شخصاً مجهولاً قام بتقطير مادة الديزل لقتلها حتى يظهر لمن يشاهدها أن موتها طبيعي، تمهيداً لقطعها.

وتنشط خلال فترة الصيف أعمال قطع الأشجار، بالأودية المتوارية عن الأنظار حتى تجف ثم يتم تقطيعها ونقلها مع فصل الشتاء.