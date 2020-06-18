شكرا لمتابعة خبر عن صورة عفوية لولي العهد والأمير راكان بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ظهر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في صورة عفوية جديدة، جمعته بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان. والأمير راكان، هو أصغر أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

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