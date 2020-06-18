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شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتهكم على منتجات مواطن يبيع " آيس كريم " بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تصدر وسم " بائع آيس كريم أبها " قائمة الأكثر تداولا بموقع " تويتر " ،وذلك عقب تهكم إحدى الفتيات على منتجات البائع.
ويبيع المواطن الآيس كريم بنكهات جديدة غير المعتاد عليها، ما جعل الفتاة تتهكم على المنتجات وتحذر من الشراء منه.
وانطلق الوسم بغرض دعم المواطن الشاب، منتقدين تصرف الفتاة وتشهيرها به من خلال تجربتها الفردية.
ونصح البعض الشاب بتقديم شكوى ضد الفتاة التي دأبت على تشويه سمعته.
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