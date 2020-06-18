شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتهكم على منتجات مواطن يبيع " آيس كريم " بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدر وسم " بائع آيس كريم أبها " قائمة الأكثر تداولا بموقع " تويتر " ،وذلك عقب تهكم إحدى الفتيات على منتجات البائع.

ويبيع المواطن الآيس كريم بنكهات جديدة غير المعتاد عليها، ما جعل الفتاة تتهكم على المنتجات وتحذر من الشراء منه.

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وانطلق الوسم بغرض دعم المواطن الشاب، منتقدين تصرف الفتاة وتشهيرها به من خلال تجربتها الفردية.

ونصح البعض الشاب بتقديم شكوى ضد الفتاة التي دأبت على تشويه سمعته.