ضبط قائد مركبة عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أعلنت إدارة المرور بمنطقة عسير قائد المركبة ومرافقه الذي عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر. أعلنت إدارة المرور بمنطقة عسير قائد المركبة ومرافقه الذي عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر. وأضافت أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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