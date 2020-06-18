شاهد.. طاقم طبي يحتفل بوافد بعد شفاؤه من كورونا في «سعود الطبية»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق فيديو مشاهد إنسانية من داخل ممر مدينة الملك سعود الطبية؛ أبطالها الطاقم الطبي المكافح لفيروس كورونا. وثق فيديو مشاهد إنسانية من داخل ممر مدينة الملك سعود الطبية؛ أبطالها الطاقم الطبي المكافح لفيروس كورونا. وأظهر الفيديو فرحة الطاقم الطبي وتشجيعهم لوافد من أثيوبيا أثناء خروجه من العناية المركزة للتنويم ، بعد ثلاثة أسابيع وضع خلالها على التنفس الصناعي .

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