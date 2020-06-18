شكرا لمتابعة خبر عن ضبط منتجات تبغ ودخان مخالفة ومجهولة المصدر في عنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نفذت إدارة صحة البيئة بوكالة الخدمات ببلديةعنيزة حملة على محلات الأدوات النحاسية ومنتجات التبغ، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة التجارة ومكافحة التبغ بالمحافظة. نفذت إدارة صحة البيئة بوكالة الخدمات ببلديةعنيزة حملة على محلات الأدوات النحاسية ومنتجات التبغ، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة التجارة ومكافحة التبغ بالمحافظة. وقامت الإدارة بمصادرة عدد من منتجات التبغ والدخان المخالفة منها مجهولة المصدر، وإيقاع غرامات مالية على المحلات المخالفة.

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