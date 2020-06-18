بالفيديو .. تركيب حواجز لتقليل أضرار الحوادث المرورية بالمنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تركيب حواجز ماصة للصدمات في عدد من المدن والمحافظات بالمنطقة.
ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن تركيب تلك الحواجز يأتي حرصًا على سلامة السائقين والممتلكات العامة.
وأشار ، في مداخلة له بقناة الإخبارية، إلى أنه تم تركيب هذه الحواجز في الزوايا الخطرة بالجسور والانفاق، وذلك لتقليل أضرار الحوادث.
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