شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. نصائح يجب اتباعها عند الذهاب للمسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي يجب الالتزام بها قبل الذهاب إلى المسجد.

ونصحت بضرورة أن يحرص الفرد على الوضوء في المنزل، وارتداء الكمامة القماشية عند الوصول للمسجد.

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كما نصحت بأن يجلب الفرد مصحفه الخاص، ويفضل أن يكون إلكترونيًا، مع ضرورة أن يكون مع الفرد معقم كحولي.

وشددت على ضرورة أن يقوم الفرد باستخدام المعقم دائما، وأن يتجنب المصافحة، وأن يبتعد عن التجمعات.

كما شددت على أن يترك الفرد مسافة مرتين بينه وبين من حوله، بجانب عدم الذهاب للمسجد في حال ظهور أى من الأعراض الخاصة بالإصابة بكورونا كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة.