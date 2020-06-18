شكرا لمتابعة خبر عن استهتار مواطن يثير الرعب في أحد مساجد المملكة بعد تأكد إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثار أحد المصليين في المملكة جدلًا بعد تأدية صلاة الجماعة مع المصليين على الرغم من الاشتباه في إصابته بكورونا.

وكشف مطارد بن دخيل العنزي،المدير العالم لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية تفاصيل الواقعة عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "قبل قليل اتصل أحد المصلين بإمام مسجد وأبلغه أنه صلى المغرب معه وعند خروجه جاءته رسالة جوال تفيد إصابته ، فقررنا إغلاق المسجد، وتسبب بحرمان الناس من الصلاة ".

وتابع:"هل يعقل وصلنا إلى هذه الدرجة من عدم المبالاة ،مشتبه بإصابتك وتنتظر النتيجة ومع ذلك تخالط الناس ، وتصلي في المسجد !!!".