شكرا لمتابعة خبر عن محامي خالد الدوسري: «الشعب الأمريكي سينصره» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): ناشد سعود متعب محامي خالد الدوسري المجتمع الأمريكي بالوقوف بجانب المعتقل الشاب خالد الدوسري ونصرته. ناشد سعود متعب محامي خالد الدوسري المجتمع الأمريكي بالوقوف بجانب المعتقل الشاب خالد الدوسري ونصرته. وقال محامي خالد الدوسري عبر "تويتر" : "نعلم يقيناً بأن الشعب الأمريكي لن يرضى بهذه المحاكمه الغير عادله للسجين خالد الدوسرى مثلما خرج في المدن الأمريكيه يندد بقتل جورج فلويد". وتابع : "تجتمع في قضية خالد الدوسري..التجاوزات القانونيه، إنعدام الانسانية،عدم النزاهه الأعلاميه". وأضاف:" قامت وسائل الأعلام الأمريكية بوصف السجين خالد الدوسرى بأمريكا بالأرهاب وعندما أرادوتشوية صورته هنا بالمجتمع بقنواتهم تحطمت خططهم ووسائلهم بجهودالمخلصين أمثالكم".

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