شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير السياحة يكشف موعد عودة العمل بالقطاع السياحي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، موعد عودة العمل بالقطاع السياحي في المملكة. كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، موعد عودة العمل بالقطاع السياحي في المملكة. وأضاف، خلال حديثه بقناة العربية، أن القطاع السياحي في المملكة سيعاود العمل في نهاية شوال الجاري. الجدير بالذكر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة، قرر اتخاذ خطوات جادة لرفع قيود السفر، مع الالتزام بكافة الاحتياطات. أقرأ أيضا

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