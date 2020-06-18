شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: كسوف حلقي للشمس الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، إن الحسابات الفلكية تتوقع كسوف حلقي للشمس صباح يوم الأحد القادم في المملكة والخليج.

وأضاف أن الكسوف يحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط واحد، ويكون القمر في نقطةبعيدة ما عن الأرض، لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، في حين يكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، ويتسبب في ظهور الضوء حول حواف القمر.

كما يرصد في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة واليمن وسلطنة عُمان،في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة على المملكة والخليج، وتتفاوت نسبة مشاهدته بحث يكون كسوف حلقي في جنوب الجزيرة العربية وجزئي بأغلب مناطق المملكة.

وأكد أن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف أو مرشحات خاصة، مضيفا أن النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف يمكن أن يؤذي بشكل كبير شبكية العين.