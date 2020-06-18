شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يمارس الرياضة وحارسه يحمل مسدسًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال خلال ممارسته أظهر مقطع فيديو، الأمير الوليد بن طلال خلال ممارسته رياضة المشي في أحد شوارع الرياض. وأوضح الفيديو، الأمير الوليد وهو يرتدي ثوبا أبيضًا وكمامة أثناء مروره في الشارع بخطى سريعة. وحرصت إحدى السيدات على التقاط صورة "سيلفي " معه، ولوّح بيديه إلى بعض قائدي السيارات الآخرين. وظهر أحد المرافقين للأمير وهو يحمل مسدسًا، بينما التقط الأمير الصور مع بعض المواطنين والأطفال.

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