شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دوريات الأمن بجدة ترصد مخالفين للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): واصلت دوريات الأمن بمحافظة جدة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتخدة لمواجهة فيروس واصلت دوريات الأمن بمحافظة جدة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتخدة لمواجهة فيروس كورونا وتجول رجال الأمن في الشوارع والطرقات لرصد مدى التزام المواطنين والمقيمين بالاجراءات الاحترازية. ورصد عدد من رجال الأمن مخالفين للاجراءات ولا يرتدون كمامات، في حين برر بعضهم بأن الغرض من إنزال الكمامة أسفل الفم بأنهم يريدون التحدث مع الآخرين.

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