شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مسجد في الحدود الشمالية بعد ثبوت إصابة أحد المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أغلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية، مسجدًا بسبب وجود مُصاب بكورونا يُصلي فيه. أغلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية، مسجدًا بسبب وجود مُصاب بكورونا يُصلي فيه. وكان المواطن يؤدي صلاة المغرب في المسجد وهو ينتظر نتيجة فحصه، وبعد خروجه من المسجد وصلته رسالة تأكيد لإصابته بكورونا ليبلغ حينها الإمام.

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