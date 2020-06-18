- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إغلاق 17 محلا مخالفا في بلدية القفل بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أغلقت الجهات الرقابية التابعة لبلدية القفل، اليوم الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المُخالفة للاشتراطات الصحية في جازان.
وأغلقت البلدية 17 محلًا ، فيما سجلت 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في ظل الإجراءات التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا مع العودة للحياة الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إغلاق 17 محلا مخالفا في بلدية القفل بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.