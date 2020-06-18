شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إغلاق 17 محلا مخالفا في بلدية القفل بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أغلقت الجهات الرقابية التابعة لبلدية القفل، اليوم الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المُخالفة للاشتراطات الصحية في جازان.

وأغلقت البلدية 17 محلًا ، فيما سجلت 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في ظل الإجراءات التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا مع العودة للحياة الطبيعية.

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