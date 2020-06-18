شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجراء فحص كورونا على كورنيش جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضح مقطع فيديو، إجراءات فحص فيروس كورونا على كورنيش جدة، من قبل منسوبي وزارة الصحة.

وبيّن الفيديو، الأماكن التي خصصتها وزارة الصحة لفحص كورونا على كورنيش جدة، مقابل فندق راديسون بلو بحي الشاطئ.

وأظهر الفيديو، إجراء الفحص بسرعة داخل السيارة، وكتابة عبارات وقائية عليها مثل : أحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.