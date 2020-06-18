شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطيران المدني: التذكرة الإلكترونية تعد تصريحا بالتنقل خلال منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة الطيران المدني أن التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحاً بالتنقل خلال أوقات منع التجوّل. أكدت هيئة الطيران المدني أن التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحاً بالتنقل خلال أوقات منع التجوّل. وأضاف، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التذكرة تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة: 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و 3 ساعات بعد الوصول.

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