بالفيديو.. ضبط محل شهير بالرياض يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن ضبط محل شهير في الرياض، يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية عثروا أيضا على كميات من الشوكلاتة منتهية الصلاحية في المستودع التابع له، ويتم تزوير تواريخ صلاحيتها.
وأكدت الوزارة أنه تم حجز الكميات واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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