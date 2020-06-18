- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة داخل أحد المطاعم في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير جولات رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في محافظة أبها.
وأسفرت الجولة عن ضبط لحوم فاسدة داخل أحد المطاعم، كان يتم تخزينها في سكن عشوائي من قبل عمالة مخالفة.
وقامت الأمانة بإتلاف نحو 560 كرتون دجاج متعفن وكميات أخرى من اللحوم الفاسدة، بجانب إغلاق المطعم، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة داخل أحد المطاعم في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.