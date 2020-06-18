شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استفادة طالب التنفيذ في إتمام إجراءات عديدة عبر "ناجز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت وزارة العدل، كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ، التي تمكنك كطالب تنفيذ، من إتمام العديد من الإجراءات عبر بوابة ناجز من هنــــــا دون الحاجة لزيارة محكمة التنفيذ.

وأوضحت أنه يتم التوجه لبوابة ناجز وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة التنفيذ ثم طلباتي، والضغط على الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات، وطلب إجراء من الدائرة.

وتظهر جميع الإجراءات التي يمكن لطالب التنفيذ اتخاذ إجراء عليها دون الحاجة لمراجعة المحكمة.