«الطيران المدني» توضح مزايا خاصة لتذكرة السفر الإلكترونية خلال منع التجول

تُستخدم كتصريح تنقل قبل إقلاع الرحلة وبعد الوصول

أكَّدت هيئة الطيران المدني، أن التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوّل. وكشفت الهيئة، عبر تويتر، عن مزايا خاصة تتيحها تذكرة السفر الإلكترونية خلال أوقات منع التجول، مشيرة إلى أنها تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول. اقرأ أيضًا: الداخلية: اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتعميم تطبيقه بالمملكة

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