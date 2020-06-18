السعودية اليوم / ناطق الجيش اليمني يشيد بالدعم اللوجستي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات بلاده



عدن 25 شوال 1441هـ الموافق 17 يونيو 2020م واس

أشاد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والاسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية

وأكد وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قواته سيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

ولفت إلى أن "المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"، مؤكدا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.

ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة المليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين.

//انتهى//

03:23ت م

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عدن 25 شوال 1441هـ الموافق 17 يونيو 2020م واسأشاد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والاسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وأكد وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قواته سيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.ولفت إلى أن "المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"، مؤكدا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة المليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين.//انتهى//03:23ت م0281

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