السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة



نواكشوط 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

شارك وزير التجارة والسياحة الموريتاني سيد أحمد ولد محمد،اليوم عن بعد، في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والمخصص لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من تداعياتها السلبية على الدول الأعضاء في المجلس.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء دعوة الوزير الموريتاني في كلمه له بالمناسبة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياحة، وإلى حشد الدعم المالي وتشجيع السياحة الداخلية والبينية، من أجل تسهيل انطلاق القطاع السياحي بشكل مستديم .

وأوصى المشاركون بتنسيق مواقف الدول ورفع حظر السفر وفق خطة تراعي تطور الجائحة وضرورة الرجوع إلى الوضع الطبيعي، وحماية العاملين في القطاع السياحي في إطار أي إستراتيجية لتنشيطه، وتشجيع السياحة الداخلية في الدول الأعضاء والعمل على جذب السياح الأجانب حال انتهاء الأزمة.

وحث المشاركون على زيادة التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس العالمي للسياحة والسفر، لضمان تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الكفيلة بتعافي اقتصاديات الدول في فترة ما بعد

// انتهى //

03:06ت م

0280



نواكشوط 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسشارك وزير التجارة والسياحة الموريتاني سيد أحمد ولد محمد،اليوم عن بعد، في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والمخصص لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من تداعياتها السلبية على الدول الأعضاء في المجلس.ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء دعوة الوزير الموريتاني في كلمه له بالمناسبة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياحة، وإلى حشد الدعم المالي وتشجيع السياحة الداخلية والبينية، من أجل تسهيل انطلاق القطاع السياحي بشكل مستديم .وأوصى المشاركون بتنسيق مواقف الدول ورفع حظر السفر وفق خطة تراعي تطور الجائحة وضرورة الرجوع إلى الوضع الطبيعي، وحماية العاملين في القطاع السياحي في إطار أي إستراتيجية لتنشيطه، وتشجيع السياحة الداخلية في الدول الأعضاء والعمل على جذب السياح الأجانب حال انتهاء الأزمة.وحث المشاركون على زيادة التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس العالمي للسياحة والسفر، لضمان تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الكفيلة بتعافي اقتصاديات الدول في فترة ما بعد كورونا ، وتعزيز استخدام التقنيات الجديدة في المجالات الأكثر تأثرا من الجائحة.// انتهى //03:06ت م0280

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.