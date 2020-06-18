السعودية اليوم / الإتحاد الأوروبي يحذر من تزايد الهجمات في نيجيريا تهدد أمن المنطقة



أبوجا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

حذر الاتحاد الأوروبي من تزايد الهجمات في نيجيريا، مضيفًا أنها تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن نيجيريا، والمنطقة ككل، بما في ذلك شمال غرب البلاد المضطرب بشكل متزايد.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له عن وقوفه إلى جانب نيجيريا وشعبها في هذه الفترة التي تشهد عنفًا متزايدًا وعدم استقرار.

وتشير إحصائية إلى أن هجمات الجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، أسفرت منذ 28 مايو الماضي، عن مقتل أزيد من 160 شخصًا، بينهم 130 من المدنيين.

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