

أنجامينا 25 شوال1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي أن الأقسام التحضيرية والجامعات، ودور العبادة في البلاد، تقرر فتحها ابتداء من 25 يونيو الجاري، مع احترام التدابير الصحية.

وأضاف إدريس ديبي أن اللجنة الخاصة بمتابعة فيروس

وأفاد أن استئناف الرحلات الجوية التجارية، المتوقفة منذ أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، قيد الدراسة.

وبلغت إصابات كورونا في تشاد 854 حالة مؤكدة، بينها 74 حالة وفاة، وفقا لآخر حصيلة رسمية معلنة من طرف السلطات الصحية في البلاد.

وتعيش العاصمة أنجامينا و 22 مدينة أخرى في منذ مطلع شهر مايو الماضي، حالة عزلة عن باقي المدن، بفعل الإغلاق المفروض، بسبب انتشار الفيروس، الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به في 19 مارس 2020.

// انتهى //

02:53ت م

0273



أنجامينا 25 شوال1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي أن الأقسام التحضيرية والجامعات، ودور العبادة في البلاد، تقرر فتحها ابتداء من 25 يونيو الجاري، مع احترام التدابير الصحية.وأضاف إدريس ديبي أن اللجنة الخاصة بمتابعة فيروس كورونا ، اعتبرت خلال اجتماعها اليوم، أن الوضع الوبائي بالبلاد في تحسن.وأفاد أن استئناف الرحلات الجوية التجارية، المتوقفة منذ أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، قيد الدراسة.وبلغت إصابات كورونا في تشاد 854 حالة مؤكدة، بينها 74 حالة وفاة، وفقا لآخر حصيلة رسمية معلنة من طرف السلطات الصحية في البلاد.وتعيش العاصمة أنجامينا و 22 مدينة أخرى في منذ مطلع شهر مايو الماضي، حالة عزلة عن باقي المدن، بفعل الإغلاق المفروض، بسبب انتشار الفيروس، الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به في 19 مارس 2020.// انتهى //02:53ت م0273

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس التشادي يحدد موعد استئناف الدراسة وفتح دور العبادة في تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.