السعودية اليوم / السودان : تسجيل ٢٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و١٠ وفيات



الخرطوم 25شوال 1441 هـ الموافق 17يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل٢٨٠ حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٢ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٥ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٦٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٠٢٠ حالة، بينها ٤٨٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٩٦٦ شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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02:19ت م

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الخرطوم 25شوال 1441 هـ الموافق 17يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل٢٨٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و١٠ وفيات، وشفاء ١٤٦ حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٢ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٥ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٦٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٠٢٠ حالة، بينها ٤٨٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٩٦٦ شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.// انتهى //02:19ت م0269

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