

القاهرة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت مصر اليوم 1363 حالة إصابة جديد بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.

// انتهى //

23:33ت م

0251



القاهرة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت مصر اليوم 1363 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد و84 حالة وفاة، وشفاء 411 حالة.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 49219 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 13141 حالة, والوفيات إلى 1850 حالة وفاة.// انتهى //23:33ت م0251

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 1363 إصابة بفيروس كورونا و 84 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.