السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 166 إصابة بفيروس كورونا



نواكشوط 25 شوال 1441هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت موريتانيا اليوم 166 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة ,مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة .

// انتهى //

23:17ت م

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نواكشوط 25 شوال 1441هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا اليوم 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالتي وفاة و 54 حالة شفاء .وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة ,مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة .// انتهى //23:17ت م0248

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