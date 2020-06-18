السعودية | وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:55 صباحًا, 18 يونيو 2020 م
المناطق- الرياض
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اجتماعًا عن بُعد مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجرى خلال الاجتماع ، مناقشة المرحلة المقبلة التي ستشهد العودة للنشاط الرياضي، بعد توقف استمر طويلًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والترتيبات الخاصة بذلك من قبل الأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وأهمية تطبيقه من أجل عودة آمنة لجميع الرياضيين.
كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل، والرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي، الاطلاع على أبرز الصعوبات والعوائق في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها جميع أندية العالم بسبب هذه الجائحة، وبحث الحلول المناسبة والملائمة لمعالجتها بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن سمو وزير الرياضة سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مماثلة مع رؤساء أندية الدرجة الأولى والثانية.
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