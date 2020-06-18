شكرا لقرائتكم خبر عن منعا لتسرب الأمراض.. احترازات بيطرية بمحجر «مطار الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية على تطبيق الاحترازات البيطرية والنباتية بمحجر مطار الملك فهد الدولي، التي تحول دون دخول الأمراض العابرة للحدود وفق أحدث التشريعات واللوائح المحجرية والتشخيصية، وذلك لحماية الثروة الحيوانية والنباتية بالمملكة، ومنع تسرب الأمراض الوبائية والآفات النباتية.

وحرصت الوزارة على مناقشة مبادرة الاستفادة من المساحة، التي تقع داخل سور المطار لزيادة الرقعة الخضراء عبر التشجير لتحسين مستواها البيئي وتشجير الطريق المؤدي إلى المطار لوقف زحف الرمال، علمًا بأن محجر المطار ومنذ مطلع العام 2020م استقبل ما يزيد على 2100 إرسالية نباتية، اشتملت على الخضراوات والفواكه والشتلات والزهور والبذور، إلى جانب 166 إرسالية حيوانية اشتملت على بيض التفقيس والحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة.

وتفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، محجر مطار الملك فهد الدولي، الذي يعتبر أحد المحاجر الحيوية بالمنطقة، وتابع سير العمل بالمحجر، واطلع على الاستعدادات والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، من مستثمرين ومواطنين ومقيمين، وتأكد من مدى جاهزيته بالكوادر الفنية والإدارية واستعداده لتقديم أفضل الخدمات لقيامه بواجباته ومسؤولياته وأهدافه.

وبحث م. المطيري مع مدير المحجر الحيواني والنباتي بالمطار د. هشام المطلق، تحسين طرق سير العمل بالمحجر ورفع مستوى الأداء للوصول إلى رضا المستفيدين عبر التحول للنظام الإلكتروني في التعاملات وربطها مع الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء.

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وثمَّن م. المطيري جهود العاملين بالمحجر من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وفنيين ومساعدين بيطريين على ما يبذلونه من جهود مضنية ليلا ونهارا.

والتقى م. المطيري، مدير جمرك مطار الملك فهد، محمد الغامدي، وأثنى على الجهود التي تقوم بها هيئة الجمارك حيال تسريع وتيرة عمل المعاينة والفسح والتعاون بين الجهات ذات العلاقة. وناقش مع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن العتيبي، العديد من المواضيع، من أهمها المبادرة لزيادة الرقعة الخضراء، ووقف زحف الرمال، وإمكانية توفير حظائر لحجز الإرساليات الحيوانية في ظل تزايد رغبة التجار في استقبال بعض إرساليات الماشية عبر مطار الملك فهد الدولي، التي ستنعكس إيجابًا على المستوى الاقتصادي للمنطقة.

وشملت جولة المطيري التفقدية مبنى الإدارة بالشحن الجوي وصالة القدوم ومبنى النافذة الواحدة، وزار كلا من مشغلي الشحن الجوي السعودية للخدمات اللوجيستية وساتس العربية السعودية واطلع على أحدث التقنيات لاستقبال الإرساليات النباتية والحيوانية، والمباني المخصصة لاستقبال الإرساليات النباتية والحيوانية، والمستودعات.