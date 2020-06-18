شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات تفتيشية سرية لمزودي خدمات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ الهيئة العامة للطيران المدني زيارات تفتيشية معلنة وغير معلنة على مزودي الخدمة للتأكد من تطبيق لوائح الهيئة التنفيذية وكتابة التقارير حيالها. بهدف التأكد من تطبيق معايير سلامة الطيران فيما يتعلق بمعلومات الطيران، وترخيص مقدمي خدمات «معلومات الطيران، تصميم إجراءات الطيران، الفحص الجوي للأجهزة الملاحية والتقييم الجوي لإجراءات الطيران، وترخيص المفوضين لدراسة عوائق الطيران». وأكدت أنها تعمل على التأكد من عمل الأجهزة الملاحية والمساعدات الأرضية بشكل سليم ومستمر لضمان ملاحة آمنة وذلك بالإشراف على فحصها وصيانتها، كما يتم تقييم إجراءات الطيران للتأكد من سلامتها وإمكانية الطيران الآمن عليها.

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