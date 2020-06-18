شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس سيشل بيوم الدستور والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيشل، داني فاور بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيشل، داني فاور بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.