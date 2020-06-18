شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخالفات «عمل تحت أشعة الشمس» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت الفرق التفتيشية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة سبع مخالفات لتشغيل العمالة تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم الأول من بداية القرار لهذا الصيف. وأوضح مدير فرع الوزارة م. عبدالله الصاعدي، أنه تم ضبط سبع مخالفات لهذا القرار، واتخذ بحق الشركات والمؤسسات المخالفة الإجراءات المناسبة، مبينا أن فرق التفتيش بمكتب عمل المدينة المنورة وبقية الفروع في المحافظات يقومون بجولات ميدانية تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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