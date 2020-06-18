شكرا لقرائتكم خبر عن 200 «مسحة كورونا» بالشرقية يوميا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر مسؤول بـ «الصحة» لـ ”الخليج 365” عن سحب 200 مسحة في اليوم الواحد بالمنطقة الشرقية في بدايات الأيام التجريبية لمبادرة «افحص وانت في سيارتك»، فيما بلغ العدد في الأيام الماضية 1152 مسحة.

وأضاف إنه في حال كانت النتيجة إيجابية تقوم الصحة بالتواصل مع المصاب، وإعطائه البروتوكولات الصحية للعزل المنزلي، والمتابعة معه بشكل مستمر، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية يتم إرشاد الشخص بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات، وغسل اليدين حفاظاً على الصحة، إضافة إلى أن الفحص في المرحلة الأولى يتم من الساعة الرابعة مساء إلى 12 منتصف الليل، بينما سيتم قريباً إضافة فريق طبي للعمل من 8 صباحاً إلى 4 مساءً، ثم يستلم فريق آخر المسحات من 4 مساءً إلى 12 منتصف الليل، وأوضح أن من يرغب الفحص عليه الحصول على موعد من تطبيق «صحتي».

وأكد مواطنون ومقيمون في أحياء الدمام أهمية مشروع «افحص وأنت في سيارتك» في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتين إلى أن المشروع يساعد في فحص أعداد كبيرة، وبطريقة سريعة وآمنة يوميا، ويبين الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة لمكافحة الجائحة. وأشاروا إلى الجهود المبذولة من قبل صحة الشرقية، عبر تجهيز الموقع المخصص للمشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد، وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات. مؤكدين أنها أفضل طريقة لاحتواء الفيروس لضمان سلامة المجتمع بشتى فئاته. ولافتين إلى أهمية اتباع الجميع التدابير والإرشادات الوقائية المعلن عنها من الجهات الصحية.

وبين المواطن سعود الشلوي أنه أجرى الفحص بالسيارة، مؤكداً أن أخذ المسحة يتم عن طريق الفم، وأضاف إنها من أفضل الطرق للاطمئنان على الصحة والحد من انتشار الفيروس. وأوضح المواطن سمير الدعيلج أن الفحص يسير بشكل سلس، وأخذ المسحة لا يستغرق وقتا طويلا وليس هناك أي ألم، مؤكدا أهمية المبادرة في الحد من انتشار الفيروس بين العمالة أيضاً.

جهود كبيرة

وقال المقيم عبدالوهاب بابكر إنه تم أخذ مسحة منه، بعد فحص درجة الحرارة، مؤكداً أن المسحات تساعد في الحد من انتشار الفيروس، مبيناً أن جهود الصحة واضحة في محاربة الفيروس، وأضاف إنه يجب الالتزام بجميع ما يصل عبر وسائل التواصل من نصائح للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المقيم الطيب عبدالله: إن وزارة الصحة تطورت تطورا ملحوظا، وتنفذ جهودا كبيرة في فحص كورونا، مؤكداً أنه تم أخذ مسحة فحص كورونا منه قبل أن يلتقي ”الخليج 365” بساعة تقريباً.

ولفت المقيم مساعد محمد إلى أخذ مسحة منه عن طريق الأنف، وبعد ذلك تبين أن نتيجة الفحص سلبية، مبيناً أن الصحة تقوم بدور كبير في محاربة الجائحة.

تواصل دائم

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وأكد المقيم سليمان إبراهيم أنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، ولم يصب أي شخص ممن يسكنون معه أو ممن حولهم، موضحاً أن هناك تواصلا من الصحة بشكل دائم لسؤالهم ما إن كانوا يعانون أعراض الإصابة، كما قدمت لهم إرشادات الوقاية التي يجب اتباعها داخل المساكن حتى لا يتفشى الفيروس.

وأعرب المقيم إبراهيم عمر، عن شكره لوزارة الصحة وللحكومة وجميع الجهات القائمة لمحاربة فيروس كورونا، متمنياً زوال الجائحة، وأضاف إنه يسكن هو وإخوته في نفس السكن وملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية وأولها التباعد الاجتماعي.

وقال المقيم فيصل إقبال، إنه يسكن مع أربعة أشخاص في نفس السكن، مؤكداً أن الصحة قدمت لهم الإرشادات التي توضح لهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بلغتهم.

سلامة المجتمع

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بدأت استقبال الراغبين في أخذ مسحة؛ للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، من خلال مشروع الفحص الشامل للمواطنين والمقيمين؛ للتأكد من حالة المستفيد، ويتم الفحص داخل السيارات.

وتتواجد طواقم طبية وإدارية لاستقبال الأفراد، وتسجيل بياناتهم اللازمة؛ لأخذ عينات الفحص، وفحصهم داخل سياراتهم دون مغادرتها، وفق إجراءات احترازية مكثفة، وذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم؛ للحد من انتشار الفيروس.

دقائق معدودة

وتجهز صحة الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين، مراكز الفحص، وفقًا لأعلى المعايير، وتقدم الخدمات مجانًا، وتم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية، تبلغ 17 ألف متر مربع؛ لاستيعاب عدد كبير من الأفراد، وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات، ولا يستغرق إجراء الفحوصات اللازمة سوى دقائق معدودة.