شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير رقابية على واردات نيوزيلندا الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
ومثّل «الغذاء والدواء» في التوقيع، الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي، فيما مثّل وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وتهدف المذكرة إلى وضع تدابير صحية جديدة على الصادرات الغذائية النيوزيلندية إلى المملكة، وتبادل المعلومات الفنية بشأن الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مبادرات الدعم الفني، ومبادرات تيسير تجارة الأغذية.
ويقصد بالتدابير الصحية على الأغذية مجموعة الأنظمة الصحية الرقابية الحكومية والذاتية الواجب توافرها على كامل السلسلة الغذائية لضمان سلامة الأغذية المصدرة إلى السعودية وصلاحيتها للمستهلك، وضمان عدم انتقال الأمراض والأوبئة من خلالها إلى السعودية.
وتشمل التدابير الجديدة مجموعة من الأنظمة الرقابية الحكومية الصحية الواجب توفيرها في منشآت تجهيز وتصنيع الأغذية التي يطبّقها المنتجون والمصدرون على كامل السلسلة الغذائية كالشهادات والمستندات التي ترفق مع الإرسالات، بما فيها الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتبادل تلك الشهادات والمستندات.
يُذكر أن كمية الأغذية المستوردة من نيوزيلندا تتجاوز 136 مليون كيلو جرام، يأتي في مقدمتها الحليب، ثم اللحوم، فالمواد الغذائية للصناعة.
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