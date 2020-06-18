شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قواعد نقل قضاة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

وافق المجلس الأعلى للقضاء على التشكيل السنوي للمحاكم لعام 1442هـ، كما وافق المجلس على رفع معيار الدعاوى اليسيرة وتعديل قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. محمد الفهيد أن المجلس عقد اجتماعه برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ د. وليد الصمعاني، عبر الاتصال المرئي، واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة، كما بحث المجلس العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها.

ودعا د. الفهيد الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة للوصول بالمرفق القضائي إلى أعلى المستويات ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الرقي الشامل للبلاد.