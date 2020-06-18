شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مصليات أروقة المسجد النبوي ليلا والان نبدء بالتفاصيل

قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية بتعقيم المسجد النبوي للمصلين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية فوزي الحجيلي، أن الإدارة تقوم بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة بمواد ذات فاعلية.

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