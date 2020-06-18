شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيا بوزارة العدل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه -أيّده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل المولى «عز وجل» أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفّقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.