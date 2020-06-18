شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: 154 ألف عملية منفذة إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونيًا ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت «153.819» عملية خلال الفترة من 7/‏‏ 8/‏‏ 1441هـ وحتى 1441/‏‏10/‏‏24هـ. وأوضحت الجوازات أنها أتاحت خدمة «الرسائل والطلبات» من خلال منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية «أبشر»، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آليًا دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات.

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