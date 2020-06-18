شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط تشكيل السطو باستخدام سلاح ناري والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من «ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر»، إثر تورطهم بارتكاب «15» جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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