شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طاقة مجمع الدمام الطبي الاستيعابية 165 % والان نبدء بالتفاصيل

رفع مجمع الدمام الطبي طاقته الاستيعابية لأكثر من 165 %، وذلك ضمن خططه لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الحالات الإيجابية لمصابي فيروس « كورونا » المستجد.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمجمع بالإنابة د. محمد الأحمري، أن المجمع نجح في مواجهة الزيادة المطردة لحالات الإصابة بكفاءة عالية، عبر تنفيذ خططه في عدة جوانب، أهمها رفع الطاقات الاستيعابية في غرف التنويم إلى 35 %، ورفع السعة السريرية للعناية الحرجة إلى 43 %، ورفع السعة السريرية في قسم الطوارئ إلى 38 %، و62 % للسعة السريرية في العناية الحرجة بقسم الطوارئ، مضيفاً إنه تم تأسيس قسم للعناية المتوسطة بسعة 15 سريرًا. وتم تشغيل خدمة متابعة المرضى المصابين من الفرق الطبية «عن بعد» عبر الاتصال المرئي على مدار 24 ساعة؛ لتخفيف احتكاك الكادر الطبي بالمرضى ولسرعة الاستجابة في تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وبين أن المجمع يجد الدعم الكامل والعمل المتكامل من مراكز الرعاية الصحية التابعة له في الدمام والخبر، وكذلك منفذي جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ونفذ فريق الرعاية الوقائية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، البرنامج التدريبي عن بعد بعنوان «المدرب الصحي»، بتنظيم فريق نموذج الرعاية الصحية التابع لوحدة الأعمال ومركز التميز للنموذج بالمنطقة، بحضور 130 متدربًا من مختلف المناطق والتجمعات الصحية بالمملكة، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام.

وذكرت مديرة نموذج الرعاية الصحية د. مريم القصير، أن البرنامج هو أحد نظام الرعاية الوقائية ضمن نموذج الرعاية الصحية، وداعم للأفراد من خلال مساعدتهم للتحكم في صحتهم بشكلٍ أفضل، إذ يمكنهم من الاعتماد على أساليب حياة صحية تتضمن النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، ومكافحة السمنة والصحة النفسية، ومن المخطط تنفيذ المبادرة على نطاق المملكة لتعميم الاستفادة بشكلٍ أكبر.