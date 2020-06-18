شكرا لقرائتكم خبر عن فرز صحي بمطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

عززت الفرق المختصة التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تواجدها في مطار الملك فهد الدولي بالدمام أمس الأربعاء، أثناء وصول ركاب الرحلة الدولية القادمة من واشنطن وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكدت إدارة التجمع أن الإجراءات المتخذة عند وصول الرحلات الدولية تتمثل في الفرز الصحي البصري، وتقييم الأعراض، وقياس درجة الحرارة في المنفذ، وتقسيم المسافرين الواصلين إلى المطار إلى فئة تظهر عليها الأعراض، ويتم أخذ عينة عند الوصول لاختبار فيروس كورونا وفق آليات محددة واتباع التوجيه بالحجر المنزلي حسب التقييم الطبي، فيما توجيه الفئة الأخرى من المسافرين الذين لا تظهر عليهم أي أعراض إلى الحجر المنزلي.

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