شكرا لقرائتكم خبر عن 194 سنة سجنا لـ 28 متهما بغسل أموال والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن نتائج التحقيق أسفرت عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ «٢٨» متهماً بالسجن بلغ مجموعها ١٩٤ سنة وستة أشهر وغرامات بلغ مجموعها 59 مليونا و850 ألف ريال، ومصادرة مبلغ 16 مليارا و616 مليونا و981 ألفا و340 ريالا، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.
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