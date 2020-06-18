شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «الصحة»: لا فرق في تعويضات الأخطاء الطبية بين الذكور والإناث والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى، وإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها.

التحول الصحي

وأكد «الشورى» في جلسته أمس -عن بعد- برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، أن على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم. وطالبها بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين ووظائف ثابتة على الكادر الصحي. وشدد على ضرورة توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراجعة كادر الوظائف الصحية في المملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي.

جودة الرعاية

ودعا المجلس الوزارة لتعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى، وهيئة التخصصات الصحية، ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية للارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى، وكذلك الإسراع في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى «cbahi». كما طالبها بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية BIOETHICS، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة.

دورات متخصصة

وطالب المجلس بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به، كما دعا لإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، مطالباً بدعم ميزانية المجلس، وتأهيل معاوني القضاة.

تعيين القاضيات

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وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن سبب عدم قبول توصية دراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، لأنها تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معنيا بتعيينات القضاة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن «الأعلى للقضاء» ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.

التفتيش القضائي

وعن توفير آلية إلكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، بين رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن الآلية موجودة ومتحققة فعلياً ومتوفرة على بوابة المجلس الإلكترونية، وقد بدأ العمل الفعلي بها مع بداية العام 2019م.

شراكات فاعلة

وطالب وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة مع الوزارات والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف، ومعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة من تولي المناصب القيادية.

احتياجات التوظيف

وطالب «الشورى» صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي. ووافق على أن يُعدّ بنك التنمية الاجتماعية خططاً تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية.وأكد ضرورة تطوير صندوق التعليم العالي الجامعي نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات.