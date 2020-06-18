شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: «الحرجة» تتراجع إلى 1859 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس «الأربعاء»، تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19» ليصبح الإجمالي 141.234 حالة، و2122 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91.662 حالة، وتسجيل 39 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 1091 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة، 48.481 من بينها 1859 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

وتصدَّرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ2371 حالة، كما تم تسجيل 282 حالة في مكة المكرمة، و279 في جدة، و273 في الهفوف، و156 في المدينة المنورة، و140 في الطائف، و137 في الدمام، و123 في الظهران، و114 في الخبر، و100 في خميس مشيط.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.